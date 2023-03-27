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Sultanlar Ligi: Fenerbahçe: 3 - Kuzeyboru: 0

Misli.

com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.


com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kuzeyboru'yu ağırladı. Setlerini 25-15, 25-18, 25-14 önde tamamladığı maçtan 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, ligdeki 17.galibiyetini aldı ve zirve takibini sürdürdü.



Salon: Burhan Felek


Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Nazire Turnaoğlu


Fenerbahçe: Gizem, Arina, Cristina, Meryem, Eda, Buse, Hristina, Teresa, (Fernanda, Anna, Ergül, Cansu, Aslı, Meliha)


Antrenör: Zoran Terzic


Kuzeyboru: Dilek, Miroslava, Ezgi, Valentine, Sabriye, Nursevil, Yasemin, Hanna, İrem, (Beatriz, Arelya, Merve, Polina, Ceren)


Antrenör: Mehmet Bedestenlioğlu


Setler: 25-15, 25-18, 25-14


Süre: 62 dakika (19, 23, 20)

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