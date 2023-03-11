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Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0

Misli.

com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında karşılaştığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-15, 25-13 ve 25-17'lik setlerle toplamda 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki 15. galibiyetine imza attı.



Salon: Burhan Felek


Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu


Fenerbahçe Opet: Melissa Vargas, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Ana Cristina, Eda Dündar, Macris Carneiro, Anna Lazareva, Gizem Örge (L)


Antrenör: Zoran Terzic


Galatasaray HDI Sigorta: Anthi Vasilantonaki, İlkin Aydın, Mina Popovic, Sude Hacımustafaoğlu, Gamze Kılıç, Logan Eggleston, Emine Arıcı, Eda Kafkas, Ayçin Akyol, Bihter Dumanoğlu (L), İremnur Özsoy (L), Fulden Ural


Antrenör: Ataman Güneyligil


Setler: 25-15, 25-13, 25-17


Süre: 65 dakika (21, 22, 22)

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