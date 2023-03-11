Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0

com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında karşılaştığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-15, 25-13 ve 25-17'lik setlerle toplamda 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki 15. galibiyetine imza attı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu

Fenerbahçe Opet: Melissa Vargas, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Ana Cristina, Eda Dündar, Macris Carneiro, Anna Lazareva, Gizem Örge (L)

Antrenör: Zoran Terzic

Galatasaray HDI Sigorta: Anthi Vasilantonaki, İlkin Aydın, Mina Popovic, Sude Hacımustafaoğlu, Gamze Kılıç, Logan Eggleston, Emine Arıcı, Eda Kafkas, Ayçin Akyol, Bihter Dumanoğlu (L), İremnur Özsoy (L), Fulden Ural

Antrenör: Ataman Güneyligil

Setler: 25-15, 25-13, 25-17

Süre: 65 dakika (21, 22, 22)