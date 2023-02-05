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Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - Vakıfbank: 0

Misli.

com Sultanlar Ligi 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Vakıfbank'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 25-20, 25-18, 33-31 setlerle 3-0 galip ayrıldı.


Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank mağlup eden Fenerbahçe, 13. galibiyetini aldı ve puanını 39'a yükseltti. 23 sayıyla Vargas günün en skorer ismi oldu. Arina Fedorovtseva 14 sayı ve Hristina Vuchkova 10 sayı ile çift haneli rakamlara ulaşarak galibiyette önemli rol oynadı.



Salon: Burhan Felek


Hakemler: Mehmet Topal, Nurper Özbar


Fenerbahçe Opet: Macris Carneiro, Gizem Örge (L), Meliha Diken, Arina Fedorovtseva, Ana Cristina de Souza, Eda Dündar, Hristina Ruseva, Melissa Vargas


Vakıfbank: Cansu Özbay, Kübra Akman, Chiaka Ogbogu, Paola Egonu, Alexia İoana Carutasu, Kara Bajema, Derya Cebecioğlu, Nika Daalderop,


Setler: 25-20, 25-18, 33-31


Süre: 87 Dakika (25,25,37)

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