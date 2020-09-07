Sultanlar Ligi için imzalar atıldı

Kadınlar Voleybol Ligi'nin isim sponsorluğu için TVF ile Misli.com arasında 1+1 yıllık imza atıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Sultanlar Ligi'nin 2020-21 sezonu için isim sponsorluğu anlaşmasını yaptı. Törende konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybolu adına güzel bir günde daha sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk voleybolunda başarıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Hırvatistan ve Bosna Hersek'te düzenlenen U19 Avrupa Şampiyonası'nda 19 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu Gururlu ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Törene Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takım Kaptanlarından Tijana Boskovic, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Güldeniz Önal, Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı Şeyma Ercan ve VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Melis Gürkaynak da katıldı.

Kadın Voleybol Ligi, 2020-21 sezonu ile başlamak üzere 1+1 yıl süresince 'Misli.com Sultanlar Ligi' olarak anılacak.