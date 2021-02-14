Sultanlar Ligi: Sarıyer Bld.: 0 - Sistem9 Yeşilyurt: 3

com Sultanlar Ligi'nin 28. hafta maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Sultanlar Ligi'nin 28. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 19-25, 12-25 ve 14-25'lik setlerle 3-0 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin en skorer ismi 18 sayıyla Alexia Carutasu oldu.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu

Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çıldır

Sarıyer Belediyespor: Abdulazımova, Yaren Hatipoğlu, Dilara Bilge, Madıson Rigdon, İrem Çor, İkbal Albayrak

Sistem9 Yeşilyurt: Jennıfer Cross, Buket Gülübay, Zeynep Demirel, Alexıa Carutasu, Lana Scuka, Derya Cebecioğlu

Setler: 19-25, 12-25, 14-25