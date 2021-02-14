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Sultanlar Ligi: Sarıyer Bld.: 0 - Sistem9 Yeşilyurt: 3

Misli.

com Sultanlar Ligi'nin 28. hafta maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.


Sultanlar Ligi'nin 28. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 19-25, 12-25 ve 14-25'lik setlerle 3-0 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin en skorer ismi 18 sayıyla Alexia Carutasu oldu.



Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu


Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çıldır


Sarıyer Belediyespor: Abdulazımova, Yaren Hatipoğlu, Dilara Bilge, Madıson Rigdon, İrem Çor, İkbal Albayrak


Sistem9 Yeşilyurt: Jennıfer Cross, Buket Gülübay, Zeynep Demirel, Alexıa Carutasu, Lana Scuka, Derya Cebecioğlu


Setler: 19-25, 12-25, 14-25

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