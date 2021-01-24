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Sultanlar Ligi: THY: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Misli.

com Sultanlar Ligi 25. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları'na konuk olan Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-1 yendi. Karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayıyla kaptan Boskovic oldu.


Eczacıbaşı VitrA, ligin 26. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü, Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.



Salon: TVF Burhan Felek


Hakemler: Erol Akbulut, Ebru Kaya


THY: Aslı, Carlini, Kingdon, Büşra, Ebrar, Şeyma, Berin (L), Merve, Polen, Ada, Nursevil, Santana.


Eczacıbaşı VitrA: Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Simge (L), Saliha, Mirkovic.


Setler: 1-3 (25-17, 19-25, 18-25, 19-25)


Süre: 120 dakika (27,33,30,30)

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