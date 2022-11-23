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Sultanlar Ligi: Türk Hava Yolları: 3 - Bolu Belediyespor: 1

Türk Hava Yolları, misli.

com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Bolu Belediyespor'u 3-1'le geçti ve haftayı 3 puanla kapattı.


Türk Hava Yolları, Sultanlar Ligi'nde Bolu Belediyespor ile karşılaşırken mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Ev sahibinde ABD'li smaçör Madison Kingdon 20 sayıyla en skorer isim oldu. Kiera Van Ryk 18, Orthmann 8, Naz 7, Şeyma, Polen ve Maglio 5'er, Dicle Nur 4, Bahar 3, Çağla ve Zeynep Sude 2'şer sayıyla skora katkı sağlayan diğer isimler oldu.



Salon: Burhan Felek


Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen


Türk Hava Yolları: Kingdon, Dicle Nur, Polen, Orthmann, Zeynep Sude, Çağla, Buse (L) (Van Ryk, Melis (L), Şeyma, Bahar, Naz, Maglio)


Bolu Belediyespor: Cansu, Kodala, Hande, Ceren, Tuana, Dixon, Çerağ (L) (Hilal, Buket, Seher)


Setler: 25-20, 16-25, 25-18, 25-14


Süre: 1 saat 41 dakika (28, 24, 26, 23)

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