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Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 0

Misli.

com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Opet'i 25-21, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligde 9'da 9 yaptı.


VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında 27 Ekim Salı günü derbide Eczacıbaşı VitrA'yla deplasmanda karşılaşacak.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı


Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut


VakıfBank: Kübra, Maja, Gabi, Zehra, Haak, Meliha, Ayça (L), Michelle, Gözde, Cansu


Fenerbahçe Opet: Busa, Eda, Naz, Mihajlovic, Dicle, Vargas, Aylin (L), Cansu, Bahar, İpar, Ceren


Setler: 25-21, 25-23, 25-20


Süre: 83 dakika (27', 27', 29')

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