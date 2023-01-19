İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sultanlar Ligi'nde 15. hafta heyecanı başlıyor

Sultan Ligi’nde 15.

Sultan Ligi'nde 15. hafta yarın oynanacak tek karşılaşma ile başlayacak.


Misli.com Sultan Ligi'nde 15. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi ve 22 Ocak Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Kuzeyboru ile Aydın Büyükşehir Bld. karşı karşıya gelecek. Sigorta Shop ile V.Bank arasında oynanacak karşılaşmayla hafta tamamlanacak.


Sultan Ligi'nde 15. haftanın programı şu şeklide:


Yarın


14.00 Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Bld.



21 Ocak Cumartesi


14.00 Çukurova Bld. - Galatasaray


14.00 Fenerbahçe - Nilüfer Bld.


15.00 İlbank - Sarıyer Bld.


16.00 Bolu Bld. - Ptt


17.00 Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit



22 Ocak Pazar


15.30 Sigorta Shop - V.Bank

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.