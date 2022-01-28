İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sultanlar Ligi'nde 17. hafta heyecanı

Misli.

com Sultanlar Ligi'nde 17. hafta yarın oynanacak Mert Grup Sigorta-Aydın B.Şehir Bld. karşılaşmasıyla başlayacak.


Sultanlar Ligi'nde 17. hafta heyecanı yarın ve 30 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Mert Grup Sigorta - Aydın B.Şehir Bld karşılaşmasıyla başlayacak. PTT - Kuzeyboru ile VakıfBank - Karayolları müsabakaları, Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.


Haftanın programı şu şekilde:



Yarın


14.00 Mert Grup Sigorta - Aydın B.Şehir Bld.



30 Ocak Pazar


14.30 Galatasaray HDI Sigorta - Yeşilyurt


15.00 Nilüfer Bld. - Bolu Bld.


16.00 Sarıyer Bld. - Fenerbahçe


18.00 Türk Hava Yolları - Eczacıbaşı Dynavit

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.