Misli.
com Sultanlar Ligi'nde 3. hafta yarın oynanacak Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe karşılaşması ile başlayacak.
Sultanlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın ve 19 Eylül'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Eczacıbaşı ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele ile start alacak. Hafta Türk Hava Yolları - VakıfBank karşılaşması ile sona erecek.
Sultanlar Ligi'nde 3. haftanın maç programı şöyle:
Yarın
14.00 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet
19 Eylül Cumartesi
12.00 Karayolları - Kuzeyboru
14.00 PTT - Sistem9 Yeşilyurt
14.00 Çan Gençlik Kale Spor - Beylikdüzü Vol. İht.
15.00 Aydın B.Şehir Bld. - İlbank
18.00 Nilüfer Bld. - Beşiktaş
19.00 Türk Hava Yolları - VakıfBank