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Sultanlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı

Misli.

com Sultanlar Ligi'nde 3. hafta yarın oynanacak Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe karşılaşması ile başlayacak.


Sultanlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın ve 19 Eylül'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Eczacıbaşı ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele ile start alacak. Hafta Türk Hava Yolları - VakıfBank karşılaşması ile sona erecek.


Sultanlar Ligi'nde 3. haftanın maç programı şöyle:



Yarın


14.00 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet



19 Eylül Cumartesi


12.00 Karayolları - Kuzeyboru


14.00 PTT - Sistem9 Yeşilyurt


14.00 Çan Gençlik Kale Spor - Beylikdüzü Vol. İht.


15.00 Aydın B.Şehir Bld. - İlbank


18.00 Nilüfer Bld. - Beşiktaş


19.00 Türk Hava Yolları - VakıfBank

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