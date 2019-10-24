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Sultanlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 4.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 4. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. Bu hafta derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.


Sultanlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın ve 26 Ekim Cumartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Yeşilyurt ile VakıfBank karşılaşacak. Ligde bu hafta derbi heyecanı yaşanacak ve Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Eczacıbaşı VitrA ise Beşiktaş'ı konuk edecek.


Sultanlar Ligi'nde haftanın programı şöyle:



Yarın


13.00 Atlasglobal Yeşilyurt - VakıfBank


18.30 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet



26 Ekim Cumartesi


15.00 PTT - Nilüfer Bld.


15.00 Aydın B.Şehir Bld. - Karayolları


16.00 Eczacıbaşı VitrA - Beşiktaş


17.30 Türk Hava Yolları - Beylikdüzü Vol. İht.

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