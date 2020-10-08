İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sultanlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı

Misli.

com Sultanlar Ligi'nde 8. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.


Sultanlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı yarın ve 10 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.


Ligde 8. haftanın maç programı şu şekilde:



Yarın


15.00 Nilüfer Bld. - Çan Gençlik Kalespor (TVF Cengiz Göllü)


15.00 Eczacıbaşı VitrA - Karayolları (Eczacıbaşı)



10 Ekim Cumartesi


13.00 Beylikdüzü Vol. İht. - VakıfBank (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)


15.00 Beşiktaş - Türk Hava Yolları (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)


17.00 Kuzeyboru - İlbank (Aksaray)


17.00 Sarıyer Bld. - PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)


17.00 Sistem9 Yeşilyurt - Galatasaray HDI Sigorta (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)


20.00 Fenerbahçe Opet - Aydın B.Şehir Bld. (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.