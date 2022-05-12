İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sultanlar Ligi'nde final serisinin en iyileri açıklandı

Sultanlar Ligi’nde sezonun tamamlanmasının ardından en iyileri de açıkladı.

Sultanlar Ligi'nde sezonun tamamlanmasının ardından en iyileri de açıkladı. Final serisinin en değerli oyuncu Vakıfbank'tan Zehra Güneş seçildi.


Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında Vakıfbank ile Fenerbahçe VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan sarı-siyahlılar seriyi 3-2 yaptı ve şampiyon oldu. Mücadelenin ardından sezonun en iyileri de açıklandı.


Sultanlar Ligi'nde final serisinin enleri şöyle:



Özel ödül


Melissa Vargas (Fenerbahçe)



En iyi libero


Gizem örge (Fenerbahçe)



En iyi pasör


Cansu Özbay (Vakıfbank)



En iyi orta oyuncu


Eda erdem (Fenerbahçe)



En iyi smaçör


Gabi (Vakıfbank)



En iyi pasör çaprazı


Isabelle Haak (Vakıfbank)



Final serisinin en değerli oyuncusu


Zehra Güneş (Vakıfbank)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.