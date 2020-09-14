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Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

Misli.

com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.


Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas - PTT karşı karşıya gelecek. Ligde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın


13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - PTT


15.00 Beşiktaş - Eczacıbaşı VitrA


15.00 Kuzeyboru - Çan Gençlik Kalespor


17.30 VakıfBank - Aydın Büyükşehir Belediyespor


18.00 Sistem9 Yeşilyurt - Nilüfer Belediyespor


19.00 İlbank - Karayolları



16 Eylül Çarşamba


17.00 Galatasaray HDI Sigorta - Türk Hava Yolları

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