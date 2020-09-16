Merhum iş adamı Vehbi Koç'un kızı, İnan Kıraç'ın eşi Suna Kıraç'ın cenazesi Koç Holding'e getirildi.

Suna Kıraç için Nakkaştepe'de yer alan Holding merkezinde tören düzenlenecek. Düzenlene törenin ardından uğurlanacak oalan Kıraç'ın cenaze merasimi saat 12:00'de Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde yapılacak. Suna Kıraç, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'na defnedilecek. Cenaze merasiminde ve törende pandemi kurallarına riayet edilecek olup, katılımcı kapasitesi sınırlı tutulacak.