Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat’ın annesi Suna Polat, Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.
Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın annesi Suna Polat, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın annesi Suna Polat, son yolculuğuna uğurlandı. Suna Polat'ın cenazesine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray eski başkanı Faruk Süren, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Teknik Direktör Mustafa Denizli, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve yakınları katıldı.
Suna Polat'ın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı'na defnedildi.