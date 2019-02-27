SunExpress CEO Jens Bischof: "2019'da Türk turizmine çok güveniyoruz"

SunExpress CEO'su Jens Bischof, İstanbul'da düzenlediği toplantıda şirketin 2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedefleri konusunda bilgilendirmeler yaptı. Bischof, 2018'de 10 milyondan fazla yolcuyu ağırladıklarını belirtirken, Orta Avrupa'dan Türkiye'ye rekor bir kapasite ile toplamda 6,6 milyon koltuk sunduklarını söyledi.

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in, İstanbul'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında 2018 yılı değerlendirilip 2019 yılı hedefleri açıklandı. Şirketin, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüyerek yaklaşık 1 milyar 300 milyon euroluk gelir elde ettiği söylenirken, 2018 yılında taşınan yolcu sayısı 10 milyonu bulduğu, doluluk oranın ise yüzde 84 olarak gerçekleştiği bildirildi. Konu ile ilgili düzenlenen basın toplantısına SunExpress CEO'su Jens Bischof, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ve Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

''2018'de 10 milyondan fazla yolcuyu ağırladık''

2018 yılını değerlendiren Jens Bischof, ''2018, bizim için son derece başarılı bir yıl oldu. 10 milyondan fazla yolcuyu ağırladık. Rekor bir düzeyde gelir elde etmeyi başardık. Son 30 yıllık tarihimizin en çok sayıda uçağıyla bu operasyonu gerçekleştirdik. Türkiye'nin, bu yıl içerisinde büyüme rotasına geri döndüğünü söyleyebiliriz. 2019'un özellikle turizm alanında rekorlarla dolu bir yıl olacağını söyleyebiliriz'' dedi.

"2019 yılında 6.6 milyon koltuk arzı sunuyoruz"

2019'da Türkiye için ön gördükleri koltuk arzına değinen Bischof, "Antalya aslında bizim memleketimiz, yani ana merkezimiz. İzmir'de merkezlerimizden bir tanesi. Bu iki şehir en temel ve en büyük destinasyonlarımızı teşkil etmekte. 2019 yılında 6.6 milyon koltuk arzı Türkiye için ön görülmekte. Orta Avrupa'dan direkt uçuşlarla Anadolu'nun kentlerine de uçuyor olacağız. 1.7 milyon İzmir'e, 3,7 milyonu Antalya'ya ayrılmış olacak. Ek destinasyonlarımız da var; Dalaman ve Bodrum gibi. Bu şekilde hem Ege Bölgesi'ne hem de Antalya sahil şeridine hizmet veriyor olacağız" şeklinde konuştu.

"2019'de uçak sayımızı 83'e çıkaracağız"

Yeni rotalar hakkında bilgi veren Bischof, "Yeni rotalarımıza ve uçak filomuzdaki artışa bakacak olursak; 2019 yılında 10 yeni uçağımız olacak. 2018'de 73 uçağımız vardı, 2019'de uçak sayımızı 83'e çıkaracağız. Yurtdışında daha fazla rotamız olacak. Antalya'da 4 yeni rotamız olacak. Göteborg'a, Oslo'ya, Eindhoven'a ve Prag'a a uçuyor olacağız. İzmir'e de yeni rotalarımız Eindhoven, St. Petersburg ve Marsilya olacak. Bu yaz, Anadolu'dan gerçekleşecek yeni uçuşlar ise Düsseldorf-Malatya, Düsseldorf-Kütahya/Zafer, Köln-Samsun, Stuttgart-Diyarbakır, Stuttgart-Konya ve Oslo-Konya olacak" dedi.

"Anadolu'dan Orta Avrupa'ya en çok sayıda direkt uçuşu olan havayolu şirketiyiz"

Şirketimiz, Anadolu'yla Orta Avrupa arasında bir hava köprüsünü teşkil ettiklerini dile getiren Bischof, "Anadolu'dan Orta Avrupa'ya en çok sayıda direkt uçuşu olan havayolu şirketiyiz. 2019'da burada yüzde 30'dan fazla artış görüyoruz. 1 milyondan fazla da koltuk arzı artışı olacak. Bu şekilde kapasiteyi doldurmuş olacağız. Germania gibi iflas eden şirketlerde ortaya çıkan boşluğu bu şekilde doldurmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

"2019'de Türk turizmine çok güveniyoruz"

Bischof, sözlerini şöyle tamamladı: "2019'de Türk turizmine çok güveniyoruz. 2019'da rekor rakamlar bizi bekliyor olacak. Orta Avrupa ile Türkiye arasında bir hava köprüsü olmaya devam edeceğiz. Sadece Orta Avrupa değil, Orta Doğu ve Rusya'da hava köprüsü olmaya devam edeceğiz. Yeni destinasyonlara ve Türk turizmine destek vermeyi sürdüreceğiz".

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, 2018 yılını ve 2019 yılını şöyle değerlendirdi: "2018 yılı, şirketimiz için rekorlarla geçen bir yıl oldu. Son 3 yıldır gerek gelirlerini gerek yolcu sayısını arttırmaya dönük önemli bir projenin içerisinde. Yeni Boeing 737 ve MAX alım sürecinin içerisindeyken, Türkiye'ye olan turist akışında her sene yüzde 10-15 büyümelerle son 3 yılı tamamlıyoruz. 2018 yılı, 2017 gibi yüne çift haneli karlılık, çift haneli büyüme oranlarıyla tamamlandı ve 10 milyona yaklaşan yolcu sayısına ulaştık. Hedeflerimize ulaştığımız ve gurur verici bir yıl oldu. 2019 yılı, Türk turizmi için daha ümitlerle dolu bir yıl olacağı herkes tarafından malum. Bununla alakalı hazırlıklarımızı tamamladık. Uçak sayımız 83'e çıkardık. 2019 yılının da oldukça başarılı, gelirlerimizi ciddi arttırdığımız ve yolcu sayılarımızı çift haneli olarak arttırdığımız bir yıl olacağı konusunda ümitliyiz. Heyecanla bekliyoruz''.