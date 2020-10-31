SunExpress'ten İzmir'e destek

SunExpress, İzmir'de meydana gelen depremin ardından İzmir'e destek olmak için kolları sıvadı.

İzmir'in havayolu SunExpress, bu üzücü felaket nedeniyle 4 Kasım Çarşamba günü saat 23:59'a kadar yapılacak İzmir kalkışlı ve varışlı seferlerine rezervasyonu olan tüm yolcularına ücretsiz bilet değişikliği hakkı sunduğunu duyurdu. Bilet değişikliği yapmak isteyen yolcular, 444 0 797 numaralı telefondan SunExpress Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni arayarak rezervasyonlarını ücretsiz olarak değiştirebilecekler.

Yardım malzemeleri ücretsiz taşınacak

Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeler için ücretsiz kargo taşıma kararı alan SunExpress, deprem bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşların yardımlarını hiçbir ücret talep etmeden İzmir'e ulaştıracak.

İzmir uçuşları ile ilgili detaylı bilgiler SunExpress'in internet sitesinde yer alıyor..