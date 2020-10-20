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Sünger fabrikasındaki yangın drone ile görüntülendi

Silivri’de sünger fabrikasında çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Silivri'de sünger fabrikasında çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.


Silivri Ortaköy Sanayi bölgesinde bir sünger fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Kısa sürede alevlere teslim olan fabrikadaki yangına Silivri, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Çatalca ve Bakırköy ilçelerinden itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken fabrikadan yükselen dumanlar drone ile havadan görüntülendi.

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