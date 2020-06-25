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Sünnet kayıtları başladı

Eyüpsultan Belediyesi’nin, her yıl geleneksel olarak düzenlediği ücretsiz toplu sünnet şöleni için kayıtlar başladı.

Eyüpsultan Belediyesi'nin, her yıl geleneksel olarak düzenlediği ücretsiz toplu sünnet şöleni için kayıtlar başladı.


Eyüpsultan Belediyesi her yıl ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını ücretsiz sünnet ettiriyor. Düzenlenen organizasyonda çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa Birimi'ne başvurabilir veya 0212 440 04 78 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırabilirler. Erkekliğe ilk adım atacak çocuklar için sünnet kayıtları 10 Temmuz Cuma günü sona erecek.

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