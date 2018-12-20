Sunucu Eda Pera Küçük'ün darp davasında karar

Sunucu Eda Pera Küçük'ü tehdit ederek darp ettiği iddiasıyla Tolga Pancaroğlu ve arkadaşlarının yargılandığı dava karara bağlandı. Oyuncu Tolga Pancaroğlu hakkında ‘hakaret', ‘tehdit' suçlarından hapis ve para cezası verilirken, yaralama suçundan ise beraatine karar verildi.

Sunucu Eda Pera Küçük'ü tehdit ederek darp ettiği iddiasıyla oyuncu Tolga Pancaroğlu'nun "tehdit", "basit yaralama" ve "sesli ve görüntülü ileti ile hakaret" suçlarından 5 yıla, Pancaroğlu'nun arkadaşları Adem İlker Durguner ve Deniz Evin'in de “tehdit” suçundan 2'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 66'ıncı Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Tolga Pancaroğlu, Adem İlker Durguner ve müşteki Eda Pera Küçük katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki Eda Pera Küçük, şikayetçi olduğunu söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

“Yaralama iddiasını kabul etmiyorum”

Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Tolga Pancaroğlu, “Yaralama iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Bu alınan rapor içeriği ve dinlenilen tanık beyanlarıyla sabittir. Diğer yandan hakaret ve tehdit suçuna konu edilen mesajları kabul ediyorum fakat bunları katılanın ağır tahrikiyle yazdım. Kendisi de benzer ifadeler yazdığı halde kendi yazdığı ibareleri silerek sadece benim yazdıklarımı raporlaştırmıştır” diyerek beraatini istedi. Diğer sanık Adem İlker Durguner de söz alarak beraatini talep etti.

‘Tehdit' ve ‘hakaret'ten ceza

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Tolga Pancaroğlu'nu ‘tehdit' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına, ‘sesli ve görüntülü ileti ile hakaret' suçundan ise günlüğü 30 liradan olmak üzere 112 gün toplamda 3 bin 360 lira adli para cezasına çarptırıldı. Pancaroğlu hakkında ‘basit yaralama' suçundan beraat kararı verildi. Sanık hakkında verilen cezalar 5 yıl süreyle ertelendi.

Diğer sanıklar Adem İlker Durguner ve Deniz Evin'in ise “tehdit” suçundan beraatlerine hükmedildi.