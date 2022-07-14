'Süper Ay' dünyaya en yakın konuma geldi, Galata Kulesi'yle görsel şölen oluşturdu

Süper Ay, dün gece İstanbul semalarında Galata Kulesi'yle birlikte görsel şölen oluşturdu. Parlaklığı ve yavaş yavaş turuncudan beyaza dönen renkleri ile izleyenleri mest eden dolunay, Dünya'dan ortalama 363 bin 300 kilometre olan uzaklığıyla en yakın konuma geldi.

İstanbul semalarında izleyenlere muhteşem bir görsel şölen sunan dolunay, 2022 yılının en büyük dolunayı olarak Türkiye saati ile 21.38'de görülmeye başladı. Parlaklığı ve yavaş yavaş turuncudan beyaza dönen renkleriyle izleyenleri mest eden dolunay dün gece Dünya'dan ortalama 363 bin 300 kilometre olan uzaklığıyla en yakın konuma geldi. Dünya ile Ay arasındaki mesafenin kısalması sonucunda görülen Süper Ay dün akşam ortalama bir dolunaydan yüzde 17 daha büyük haliyle, yüzde 30 daha fazla ışık saçtı. İstanbul'da Galata Kulesi'yle kartpostallık görüntüler oluşturan Süper Ay görenleri kendine hayran bıraktı. O anlar ise Fotoğraf Sanatçısı İsa Turan'ın objektifine yansıdı.