Süper Ay'ın Çamlıca Camii ile buluşması görsel şölen yaşattı

Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, İstanbul’da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu. Fotoğraf sanatçısı Selçuk Karadeniz'in 'Süper Ay' fotoğrafı gündeme damgasını vurdu. Kızıl renge bürünen Ay ile Çamlıca Camii'nin buluştuğu muhteşem an, objektiflere yansıdı.