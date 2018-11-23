Süper Cuma döneminde tüketicinin internette arama tercihleri açıklandı

Bağımsız dijital pazarlama ajansı SEM, dijital pazarlamada Süper Cuma trendlerini paylaştı.

Türkiye'de farklı isimlerle kampanyalara konu olan Süper Cuma trendine tüketiciler de ayak uydurdu. Yılbaşına doğru hareketlenen alışveriş trendiyle birleşen özel kampanyalar, başta tüketici elektroniği, giyim, aksesuar ve küçük ev aletleri olmak üzere pek çok kategoride ticaret hacmini önemli ölçüde artırıyor. Süper Cuma başta olmak üzere özel indirim günleri hakkında tüketicinin bilinirliğinin artmasıyla birlikte gerek kişisel alışveriş gerekse hediye ağırlıklı online aramaların arttığını belirten bağımsız dijital pazarlama ajansı SEM'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz, "İnternette yapılan aramalarda akıllı telefon başta olmak üzere ayakkabı, aksesuar ve parfüm kategorileri başı çekiyor" dedi.

İndirim döneminin vazgeçilmezi ‘özelleştirilmiş içerikler'

Online arama motorlarında ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen aramaların Kasım ayı ortasında, yılbaşına az bir süre kala en yüksek seviyeye ulaştığını paylaşan SEM, bu dönemde Süper Cuma hakkında genel bilgi sorgulamalarının yanı sıra hangi mağazalarda ne kadar indirim olduğunun da tüketicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldığını kaydetti. Yapılan açıklamada; indirim haftası geldiğinde ise marka ve mağaza odaklı aramalar zirveye çıkıyor. Yılbaşı döneminde yapılan aramalar hediye ekseninde özelleşiyor. Buna göre ‘10 yaşında çocuk için hediye seçenekleri, babaya alınacak hediyeler' gibi kişiselleştirilmiş aramalar, yılın diğer dönemlerine oranla yüzde 80 oranında artış gösteriyor. SEM, bu dönemde kitleye göre özelleştirilen mesajlarla yapılacak dijital pazarlamanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Alışveriş mobilden, öneriler YouTube'dan

Önceki yıla ait arama verisini değerlendiren SEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz, online satın alımların yarısının akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştiğine dikkat çekti. Buna göre son dakikada hediye alanlar da normalde alışveriş yaptığı mağazaların dışında alım gerçekleştiriyor. Bu istatistikler, mağazaların yılbaşı gibi hediyeleşme dönemlerinde yeni müşteri kazanmaya odaklanmalarının faydalı olacağını gösteriyor. Dijital pazarlamanın odaklanacağı mecraların başında ise YouTube geliyor. Çünkü tüketiciler, özellikle yeni yılın ilk günlerine hazırlanmak için makyaj, kıyafet, yemek tarifleri, sofra ve dekorasyon konularında ilham verici fikirleri YouTube videolarından almayı tercih ediyor.