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‘Süper Cuma'da çocuklar için indirim

KidZania, biletlerini yarın yüzde 55’e varan indirimlerle satışa sunulacağını duyurdu.

KidZania, biletlerini yarın yüzde 55'e varan indirimlerle satışa sunulacağını duyurdu.


KidZania, dünya genelinde alışveriş şöleni olarak kabul edilen ‘Süper Cuma' indirimlerine ‘Züper Cuma' kampanyasıyla katıldı. Yapılan açıklamaya göre Kasım ayının son cuması olan 23 Kasım Cuma günü KidZania'nın online satış sitesinden alınacak tüm biletlerin fiyatında yüzde 55'e varan indirimler yapılacak. Söz konusu biletler 31 Aralık 2018 tarihine kadar kullanılabilecek.

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