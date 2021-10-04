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Süper Enduro'da Şampiyonlar Kartepe'de belli oldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın final yarışları Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yapıldı.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final yarışları Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapıldı.


Dört ayaktan oluşan Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın son ayak yarışı Kartepe Süper Enduro Parkuru'nda düzenlendi. Türkiye Şampiyonası'na puan veren yarışlar sonunda Super EnduroGP'de Deniz Memnun, Enduro Prestij sınıfında Rafet Karakuş, Enduro Usta sınıfında Soner Metin, Enduro Hobi sınıfında Ömer Bulduk, Enduro Genç sınıfında Anıl Özşeker ve Enduro Veteran sınıfında da Savaş Serim 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Kartepe Enduro Motosiklet Kulübü de kendi klasmanında şampiyonluğunu ilan etti.


Yarışları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ile yarışseverler takip etti.



KARTEPE YARIŞ SONUÇLARI


GP SINIFI


1.Bayram Uysal, 2.Anıl Özşeker, 3.Rafet Karakuş



PRESTİJ SINIFI


1.Rafet Karakuş, 2.Deniz Memnun), 3.Nurdoğan Kuzu



GENÇ SINIFI


1.Anıl Özşeker, 2. Mehmet Emin Musaoğlu, 3.Tolga Demir



USTA SINIFI


1.Soner Metin, 2.Ömer Demirkal, 3.Ali Çıragöz



HOBİ SINIFI


1.Azad Demirkal, 2.Murat Can Köse, 3.Aykut Kızıltan



VETERAN SINIFI


1.Hüseyin Neziroğlu, 2.Aydın Kırdar, 3.Mustafa Temiz

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