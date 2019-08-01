İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Kupa maçı Halil Umut Meler'in

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesini Halil Umut Meler’in yöneteceği açıklandı.

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesini Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı.


2018-2019 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.