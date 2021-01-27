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Süper Kupa maçında saha kenarı karıştı!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz arasında gerginlik çıktı.

Büyüyen tartışmanın ardından Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz kırmızı kart gördü.


TFF Süper Kupa'da oynanan Medipol Başakşehir-Trabzonspor müsabakasının son anlarında saha karıştı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Başakşehir yedek kulübesinde teknik direktör Okan Buruk ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz arasında tartışma yaşandı. Tırmanan gerginliğe iki takımın yedek kulübeleri de karıştı. Bir müddet devam eden gerginlik iki takımın teknik heyetinin araya girmesi sonucu sona erdi. Yaşanan olayların ardından Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz ve Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.


Müsabakanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, olayların ardından müsabakanın sonuna 13 dakika oynanmamış zaman işaret etti.

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