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Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Sivasspor arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu.


Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Sivasspor'un, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Temmuz Cumartesi saat 20.45'te karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı. Maçın bilet fiyatları; Batı ve Doğu Tribünleri için 150, Kuzey ve Güney Tribünleri için ise 75 TL olarak belirlendi. Engelli Tribünü biletleri için kulüplere başvuru yapılabilecek.

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