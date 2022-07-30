Süper Kupa'nın sahibi Trabzonspor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor mutlu sona ulaştı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı bordo-mavililer Cornelius (2), Larsen ve Bakasetas'ın golleriyle 4-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren ve bu yıl 16. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavililer Cornelius'un attığı golle 1-0 önde tamamladı. Maçın 2. yarısında etkili bir performans ortaya koyan Trabzonspor üst üste bulduğu gollerle farkı açtı. Cornelius, Larsen ve Bakasetas'ın golleriyle Karadeniz ekibi sahadan 4-0 galip ayrılarak kupanın da sahibi oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen kupa töreninde futbolcular tek tek madalyalarına ulaştı. Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Süper Kupa'yı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden aldı.

Tribünlerde bordo-mavi coşku

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kendilerini ayrılan tribünlerin tamamını dolduran Trabzonsporlu taraftarlar bitiş düdüğünün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Bordo-mavili taraftarlar kupayı kazanan futbolcularını tribüne çağırarak önce alkışladı, daha sonra üçlü çektirdi. Kupa seremonisi sonrası büyüyen coşku ile taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.

Abdullah Avcı ile 3. kupa

Sivasspor'u mağlup eden Trabzonspor, 2010 ve 2020 yılından sonra 3. kez Süper Kupa'ya ulaştı. Karadeniz ekibinde 1,5 yıldır görev yapan Abdullah Avcı, 2'si Süper Kupa, 1'i lig şampiyonluğu olmak üzere 3. kupasını kazandı.

Maçın oyuncusu BİP ile seçildi

Turkcell Süper Kupa finalinin en iyi oyuncusu, BİP üzerinden belirlendi. Karşılaşmanın son dakikalarından kupa seremonisine kadar süren canlı oylamada, BİP kullanıcıları ‘Turkcell Süper Kupa' kanalından canlı oylamada belirlenen 6 aday arasından en iyi oyuncuyu belirledi. Maçta 2 gole imza atan Andreas Cornelius maçın oyuncusu seçildi. Danimarkalı golcü ödülü aldıktan sonra basın mensuplarına poz verdi.