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Süper Lig 42. hafta programında değişiklik

2020-2021 sezonu Süper Lig 42.

hafta müsabaka programında saat değişiklikleri yapıldı.


Süper Lig 42. ve son haftasında müsabaka programında saat değişiklikleri yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleriyle oynayacağı maç saatlerinde değişiklik yapılmazken, diğer müsabakalar saat 18.00'de oynanacak.


42. haftanın yeni saatleri şöyle:


18.00: MKE Ankaragücü - Alanyaspor


18.00: DG Sivasspor - Kasımpaşa


18.00: Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir


18.00: Hatayspor - Gaziantep FK


18.00: Fatih Karagümrük - Denizlispor


18.00: Antalyaspor - Konyaspor


20.30: Trabzonspor - Gençlerbirliği


20.30: Göztepe - Beşiktaş


20.30: Kayserispor - Fenerbahçe


20.30: Galatasaray - Yeni Malatyaspor

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