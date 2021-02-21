Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 26. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Hatayspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Rayane Aabid'in savunma arkasına açtığı ortaya sol kanattan bindirme yapan Katranis kafayla vurdu ve topu uzak direğe göndererek ağlarla buluşturdu. 0-1

30. dakikada Erzurumspor'un kazandığı serbest vuruşta Cenk Ahmet'in ortasına, Gomes kafayla vurdu. Top az farkla direğin üstünden auta çıktı.

33. dakikada Novikovas'un sol kanattan açtığı ortaya Omolo vuruşunda direk dibinde kaleci Munir mutlak gole izin vermedi.

36. dakikada Erzurumspor'un kazandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topla buluşan Omolo'nun şutunda top filelere gitti. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

43. dakikada Erzurumspor'da Aatif'ın kaptırdığı topu alan Riberio, pasını Boupendza'ya çıkardı. Ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda kaleci Szumski gole izin vermedi. Dönen topu Traore tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+2. dakikada yay üzerinde Hatayspor'un uzaklaştırmak istediği topu kapan Novikovas'ın sert şutunu kaleci Munir kontrol etti.

45+3. dakikada ceza sahası içinde Diouf, Adolphe Teikeu'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Serkan Tokat penaltı kararı verdi.

45+4. dakikada beyaz noktaya gelen Diouf, kalecinin solundan topu filelere gönderdi. 0-2

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Serkan Tokat, Murat Erdin Gözütok, Osman Gökhan Bilir

BB Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat, Manuel Da Costa, Adolphe Teikeu, Schweclen, Omolo, Petrus Boumal, Cenk Ahmet, Novikovas, Aatif Chahechouhe, Ricardo Gomes

Yedekler: Göktuğ, Hasan Hatipoğlu, Butko, Rahmani Bergdich, Darri, Emrah Başsan, Osman Çelik, Rashani, Oltan

Teknik direktör: Mesut Bakkal

Atakaş Hatayspor: Munir Mohamedi, Burak Çamoğlu, Billong, Pablo Santos, Katranis, Rayane Aabid, Ribeiro, Akintola, Adama Traore, Boupendza, Mame Diouf

Yedekler: Akın, Ekrem, Youssouf Kone, Abdurrahman Canlı, Mesut Çaytemel, Isaac Sackey, Akomadi, Muhammed Mert, Selim Ilgaz

Teknik direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Katranis (dk. 23), Mame Diouf (dk. 45+4 pen.) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Petrus Boumal, Ricardo Gomes (BB Erzurumspor), Rayane Aabid, Boupendza (A.Hatayspor)