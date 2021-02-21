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Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - A. Hatayspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Hatayspor'u ağırladı. Mücadele konuk ekibin 3-1'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Erzurumspor'un kısa düşen pasında Boupenda topu kazandı. Kalesini terk eden Szumski, ceza sahası dışında Boupendza'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.


51. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boupendza'nın direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak Göktuğ'un solundan filelerle buluştu. 0-3


57. dakikada gelişen Hatayspor atağında Akintola'nın pasında Diouf'un vuruşunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi. Dönen topu Aabid tamamlamak istedi ancak top üstten auta çıktı.


68. dakikada Gomes'in pasını yay üzerinde Buğra'ya çıkardı. Buğra'nın bekletmeden çektiği şutu kaleci Munir kontrol etti.


73. dakikada Boupendza'nın uzun pasını alan ve ceza alanı içine sarkan Akitola'non sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Göktuğ kornere çeldi.


90. dakikada Kone'nin sol kanattan açmak istediği orta direkt kaleye yöneldi. Kaleci Göktuğ topu yumrukladı. Dönen topu Erzurumspor savunması uzaklaştırdı.


90+3. dakikada Attaif'ın ortasına altı pas içinde Oltan dokundu ve topu filelere gönderdi. 1-3



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Serkan Tokat, Murat Erdin Gözütok, Osman Gökhan Bilir


BB Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat, Manuel Da Costa, Adolphe Teikeu, Schweclen, Omolo (Osman Çelik dk. 74), Petrus Boumal (Buğra dk. 46), Cenk Ahmet (Göktuğ dk. 50), Novikovas (Rashani dk. 46), Aatif Chahechouhe, Ricardo Gomes (Oltan dk. 74)


Yedekler: Hasan Hatipoğlu, Butko, Rahmani Bergdich, Darri, Emrah Başsan


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Hatayspor: Munir Mohamedi, Burak Çamoğlu, Billong, Pablo Santos, Katranis (Youssouf Kone dk. 71), Rayane Aabid (Isaac Sackey dk. 86 ?), Ribeiro, Akintola, Adama Traore (Selim Ilgaz dk. 78), Boupendza (Muhammed Mert dk. 86 ?), Mame Diouf


Yedekler: Akın, Ekrem, Abdurrahman Canlı, Mesut Çaytemel, Akomadi,


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Oltan (dk. 90+3) (BB Erzurumspor), Katranis (dk. 23), Mame Diouf (dk. 45+4 pen.), Boupendza (dk. 51) (Hatayspor)


Kırmızı kart: Szumski (dk. 47) (BB Erzurumspor)


Sarı Kartlar: Petrus Boumal, Ricardo Gomes, Rashani (BB Erzurumspor), Rayane Aabid, Boupendza (A.Hatayspor)

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