İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde lider durumda bulunan Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada Beşiktaş savunmasına baskı yaparak topu kapan Bammou'nun sol çaprazdan girdiği pozisyonda Karius topu çeldi.


35. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Cisse'nin sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı.


36. dakikada Caner Erkin'in kullandığı korner atışında ön direkte topa yükselen Atbia'nın kafa vuruşu dışarı gitti.


38. dakikada sol kanattan N'Koudou'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba'nun şut girişimi autta son buldu.



Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Samet Çiçek


Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Oğuzhan, Lens, Ljajic, N'Koudou, Burak Yılmaz


Yedekler: Utku, Enzo Roco, Douglos, Umut, Güven, Boyd, Necip, Muhayer, Pedro Rebocho, Diaby


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


A.Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse


Yedekler: Haydar, Junior Fernandes, Kaan, Onur, Umut, Djalma Campos, Caulker, Veysel, Tayfur


Teknik Direktör: Erol Bulut


Sarı kartlar: Burak Yılmaz, Lens, Ruiz (Beşiktaş)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.