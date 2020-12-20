Süper Lig: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Welinton'un geri pasında Ersin topu uzaklaştırmadı. Obertan'ın önünde kalan topa sert vurdu kaleci Ersin kontrol etti.

19. dakikada Ghezzal'ın pasında Mensah topa dokundu ve meşin yuvarlak Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun uzak direğe vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

20. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı korner atışında Donald'ın ters vuruşunda top direğin dibinden kornere çıktı.

22. dakikada N'Koudou'nun arka direğe kestiği ortaya Aboubakar ve Welinton hareketlendi. Ancak iki futbolcu da topa dokunamayınca, meşin yuvarlar direğin yanında auta çıktı.

41. dakikada Ersin kısa düşen pasında araya Donal girdi ve pasını Ricardo Gomes'e çıkardı. Gomes'in ceza sahası dışından çektiği sert şutunda Ersin topu oyun içine çeldi. Dönen topla buluşan Ömer'in ceza sahası içinde çektiği şut ise taca çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Ghezzal, Atiba, Mensah, N'Koudou, Aboubakar

Yedekler: Emre, Montero, N'Sakala, Atakan, Dorukhan, Kartal Kayra, Oğuzhan, Larin, Güven, Hasic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

BB Erzurumspor: Farnolle, Mehmet Murat, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, İbrahim Akdağ, Mitchell Donald, Ricardo Gomes, Arvydas Novikovas, Obertan, Ömer Şişmanoğlu

Yedekler: Kayacan, Cenk Ahmet, Gökhan Kardeş, Leo Schwechlen, Hamroun, Emrah Başsan, Sissoko, Rashad Muhammed, Armando Sadiku, Oltan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Sarı Kartlar: Mensah, Necip (Beşiktaş), İbrahim Akdağ (BB Erzurumspor)