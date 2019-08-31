Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3.
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol kanattan hareketlenen Caner'in pasında topla buluşan Adem Ljajic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
11. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Lens'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
13. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Adem Ljajic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.
18. dakikada Boyd'un ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda defanstan seken top Güven Yalçın'da kaldı. Güven'in altıpastan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
21. dakikada sol kanattan Adem Ljajic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Güven'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarıya gitti.
34. dakikada sol taraftan Adem Ljajac'in kullandığı köşe vuruşunda direk kaleye giden topu kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.
37. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında orta sahada topla buluşan Pauw'un ara pasında defansın arkasına sarkan Oğulcan'ın ceza sahası içine girip kaleci Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Hanoğlu
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Lens, Tyler Boyd, Güven Yalçın
Yedekler: Utku, Douglas, Roco, Rebocho, Orkan, Kartal, Muahyer, Necip, N'Koudou, Umut Nayir
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozyuk, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih, Pauw, Boldrin, Samudio, Oğulcan Çağlayan
Yedekler: Tarık, Burak, Orhan, Barış Alıcı, Abdullah, Sasse, Atakan, Oğuz Kaan, Diomande, Scepovic
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Oğulcan Çağlayan (dk. 37) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Lens (Beşiktaş)