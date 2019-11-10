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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Denizlispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Olcay'ın pasında ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın şutu kalenin yanından dışarı çıktı.


25. dakikada Rebocho'nun sol kanatta çizgiye inerek ceza yayına çevirdiği topa gelişine vuran Elneny'in şutu dışarı gitti.


28. dakikada Rebocho'nun ara pasında ceza alanı içine sarkan Adem Ljajic'in uzak direğe gönderdiği şut az farka dışarı çıktı.


30. dakikada Rebocho'nun sol kanattan yerden yolladığı ortaya atı pas çizgisi üzerinde vuran Diaby'nin şutunu Stachowiak kontrol etti.


34. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega'nın kalenin üst köşesine yaptığı sert şutunu kaleci Karius son anda kornere çeldi.


44. dakikada Atiba'nın savunma arkasına gönderdiği topta ceza alanı içine sarkan Burak'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Stachowiak çeldi.



Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mehmet Kısal,


Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Caner, Adem Ljajic, Burak


Yedekler: Utku, Roco, Muhayer, Kartal Kayra, Lens, Necip, Oğuzhan, Boyd, N'Koudou, Güven


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Sapunaru, Bergdich, Murawski, Sackey, Modou Barrow, Olcay, Aissati, Rodallega


Yedekler: Tolgahan, Kerem Can, Oğuz, Zeki, Sedat, Recep Niyaz, Mbamba, Mehmet Akyüz, Burak, Sacko


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Sarı kartlar: Caner (Beşiktaş), Barrow (Denizlispor)

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