Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Diaby'nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Umut'un şutunu kaleci Muslera uzanarak kontrol etti.
26. dakikada ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Feghouli'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Andone'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
31. dakikada Lemina'nın pasında Beşiktaş yarı sahasının ortalarında topla buluşan Feghouli'nin ceza sahası önü sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Roco, Vida, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Caner, Diaby, Umut Nayir
Yedekler: Utku, Güven, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Necip, Muhayer, Adem Ljajic, Kartal Kayra, Erdem Seçgin
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Lemina, N'zonzi, Feghouli, Babel, Belhanda, Andone
Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Seri, Adem Büyük, Selçuk, Jimmy Durmaz, Taylan, Emre Mor
Teknik Direktör: Fatih Terim