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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Diaby'nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Umut'un şutunu kaleci Muslera uzanarak kontrol etti.


26. dakikada ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Feghouli'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Andone'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


31. dakikada Lemina'nın pasında Beşiktaş yarı sahasının ortalarında topla buluşan Feghouli'nin ceza sahası önü sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.



Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar


Beşiktaş: Karius, Gökhan, Roco, Vida, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Caner, Diaby, Umut Nayir


Yedekler: Utku, Güven, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Necip, Muhayer, Adem Ljajic, Kartal Kayra, Erdem Seçgin


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Lemina, N'zonzi, Feghouli, Babel, Belhanda, Andone


Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Seri, Adem Büyük, Selçuk, Jimmy Durmaz, Taylan, Emre Mor


Teknik Direktör: Fatih Terim

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