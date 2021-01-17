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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada sol taraftan Larin'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Ghezzal topla buluştu. Ghezzal'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.


20. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Diagne'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


33. dakikada sağ taraftan Arda'nın yaptığı ortada arka direkte Marcao'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde bulunan Atiba kornere gönderdi.


35. dakikada Marcao'nun Okan'a göndermek istediği top kısa düştü ve Larin topu kaptı. Sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Larin'in kaleci Okan ile karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


37. dakikada sol taraftan Rıdvan'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Ghezzal kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Larin, Oğuzhan, Aboubakar


Yedekler: Utku, Nkoudou, Necip, Nsakala, Ljajic, Dorukhan, Kartal Kayra, Mensah, Serdar, Gökhan Töre


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Galatasaray: Okan, Şener (Linnes dk. 39), Luyindama, Marcao, Sarrachi, Taylan, Etebo, Belhanda, Oğulcan, Arda, Diagne


Yedekler: Fatih, Babel, Kerem, Ömer, Emre Akbaba, Ozornwafor, Emre Kılınç, Feghouli


Teknik Direktör: Fatih Terim


Sarı kartlar: Arda, Oğulcan (Galatasaray), Rosier (Beşiktaş)

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