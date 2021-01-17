Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sol taraftan Larin'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Ghezzal topla buluştu. Ghezzal'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

20. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Diagne'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada sağ taraftan Arda'nın yaptığı ortada arka direkte Marcao'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde bulunan Atiba kornere gönderdi.

35. dakikada Marcao'nun Okan'a göndermek istediği top kısa düştü ve Larin topu kaptı. Sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Larin'in kaleci Okan ile karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada sol taraftan Rıdvan'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Ghezzal kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Larin, Oğuzhan, Aboubakar

Yedekler: Utku, Nkoudou, Necip, Nsakala, Ljajic, Dorukhan, Kartal Kayra, Mensah, Serdar, Gökhan Töre

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Galatasaray: Okan, Şener (Linnes dk. 39), Luyindama, Marcao, Sarrachi, Taylan, Etebo, Belhanda, Oğulcan, Arda, Diagne

Yedekler: Fatih, Babel, Kerem, Ömer, Emre Akbaba, Ozornwafor, Emre Kılınç, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kartlar: Arda, Oğulcan (Galatasaray), Rosier (Beşiktaş)