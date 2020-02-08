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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonu erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Maxim, ceza sahası dışından şutunu denedi ancak yerden gönderdiği top yandan auta çıktı.


27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Maxim, ters kanatta müsait pozisyondaki Güray sert vurdu ancak top direğin yanından dışarı gitti.


28. dakikada savunmadan seken topu Atiba, Ljajic'e yolladı. Bu futbolcunun pasında ceza sahasına giren Burak Yılmaz'ın şutunda top yandan auta çıktı.


38. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Diaby'nin ortasında Burak Yılmaz göğsüyle düzeltip kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Günay topu kornere gönderdi.


42. dakikada Gökhan Gönül sağ kanattan getirdiği topu Diaby'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Günay gole izin vermedi.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Alper Ulusoy, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu


Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Caner, Elneny, Diaby, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Burak Yılmaz


Yedekler: Utku, Roco, Umut, Güven, Boyd, Necip, Lens, Rıdvan, Kartal, Boateng


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Oğuz, Kana-Biyik, Alin Tosca, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kayode, Muhammet


Yedekler: Haydar, Ulaş, Kubilay, Kenan, Pawlowski, Chibsah, Diarra, Furkan, Mehmet Erdem, Twumasi


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Sarı kart: N'Koudou (Beşiktaş)

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