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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Nadir'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


16. dakikada Caner'in sol taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


23. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias'ın ceza sahası dışında yaptığı vuruşu kaleci Karius oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Ayite meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1


43. dakikada Caner'in ceza sahası dışı sol çaprazdan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Diaby'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, N'Koudou, Ljajic, Diaby, Umut


Yedekler: Utku, Erdoğan, Rebocho, Oğuzhan, Necip, Kartal, Erdem, Güven Boyd


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Candeias, Sefa, Ayite


Yedekler: Übeyd, Ahmet Cevat, Ahmet Yavuz, Can, Arda, Flavio, Rahmetullah, Seuntjens, Soner, İlker


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gol: Ayite (dk. 23) (Gençlerbirliği)


Kırmızı Kartlar: Nadir (dk. 12), Yasin (dk. 36) (Gençlerbirliği)

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