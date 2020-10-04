Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Stancu'dan aldığı pasla topla buluşan Furman'ın, Rıdvan'ı çalımlayarak ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşu Welinton araya girerek kornere gönderdi.
8. dakikada Furman'ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Bogdan Stancu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
38. dakikada Gökhan Töre'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Montero'nun kafa vuruşu kale direğinin hemen yanından auta gitti.
42. dakikada Welinton'un ceza yayı üzerinde Atiba'ya aktarmak istediği pasta savunma araya girdi. Dönen topu önünde bulan Josef'in kaleye uzak mesafeden çektiği şutu kaleci Nordfeldt kornere gönderdi.
45. dakikada Josef de Souza orta sahadan kaptığı topu Gökhan töre ile buluşturdu. Gökhan'ın ceza sahasına girerek çektiği şutu kaleci Nordfelt çeldi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Ok, Ali Saygın Önel
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Francisco Montero, Welinton Souza, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Gökhan Töre, Tyler Boyd, Vincent Aboubakar
Yedekler: Utku Yuvakuran, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Atakan Üner, Bernard Mensah, Güven Yalçın, Cyle Larin, Ajdin Hasic
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Mattias Johansson, Zargo Toure, Diego Angelo, Pierre-Yves Polomat, Robert Piris, Berat Özdemir, Sefa Yılmaz, Dominik Furman, Daniel Candeias, Bogdan Stancu
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Soner Dikmen, Abdullah Şahindere, Mustafa Çeçenoğlu, Giovanni Sio, İlker Karakaş, Gökhan Altıparmak, Floyd Ayite
Teknik Direktör: Mert Nobre
Gol: Stancu (dk. 8) (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)