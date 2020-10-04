Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadelede Başkent temsilcisi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Mensah'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa yükselen Welinton'un kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti.

65. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Furman pasını bekletmeden Berat Özdemir'e aktardı. Berat'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşu Montero çizgi üzerinden çıkardı.

84. dakikada Rıdvan'ın sol taraftan yaptığı ortada Larin'in ceza sahası içindeki kafa vuruşu kaleci Nordfeldt'te kaldı.

90. dakikada Rıdvan'ın sol kanttan getirdiği topta yerden ortasını arkada direğe çıkardı. Topa Hasic kayarak vurdu ve meşin yuvarlak direkten döndü.

90+3. dakikada hızlı atağa çıkan Gençelerbirliği'nde Candeias pasını boş pozisyonda Sio ile buluşturdu. Sio'nun ilk vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. Dönen topun sahibi olan Sio'nun ikinci şutu ise üst ağlarda kaldı.

90+5. dakikada Candeias'ın sağ kanattan getirdiği topta pasını Mustafa Çeçenoğlu ile buluşturdu. Bu futbolcunun kaleyi cepheden gören şutunda top yandan auta çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Ok, Ali Saygın Önel

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Francisco Montero, Welinton Souza (Adem Ljajic dk. 76), Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz (Bernard Mensah dk. 46), Gökhan Töre (Ajdin Hasic dk. 76), Tyler Boyd (Cyle Larin dk. 63), Vincent Aboubakar (Güven Yalçın dk. 64)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup, Atakan Üner, Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Mattias Johansson, Zargo Toure, Diego Angelo, Pierre-Yves Polomat (Halil İbrahim Pehlivan dk. 83 ?), Robert Piris, Berat Özdemir, Sefa Yılmaz (Mustafa Çeçenoğlu dk. 68), Dominik Furman (Floyd Ayite dk. 68), Daniel Candeias, Bogdan Stancu (Giovanni Sio dk. 77)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Soner Dikmen, Abdullah Şahindere, İlker Karakaş, Gökhan Altıparmak

Teknik Direktör: Mert Nobre

Gol: Stancu (dk. 8) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Rıdvan Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Polomat, Sio (Gençlerbirliği)