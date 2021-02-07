Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 24.
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, İH. Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar'ın arka direkte kafayla yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.
21. dakikada Jevtovic, N'Sakala'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya, N'Sakala'ya ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek oyun dışına attı.
38. dakikada Ghezzal'ın pasında Jevtovic topa müdahale etti. Yay üzerine topu önünde bulan Josef'in bekletmeden çektiği şutta top üstten auta çıktı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala ?, Necip, Josef, Ghezzal, Larin, Adem Ljajic, Aboubakar
Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Serdar Saatçi, Montero, Bilal Ceylan, Atiba, Oğuzhan, N'Koudou, Hasic
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
İH.Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilher Sitya, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Miya, Shengelia, Kravets
Yedekler: Erten, Barış Yardımcı, Adil, Deni Milosevic, Amar Rahmanovic, Oğuz Kağan, Diomande, Musa Çağıran, Cikalleshi, Zymer Bytyqi
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Kırmızı kart: N'Sakala (dk. 21) (Beşiktaş)
Sarı kart: Jevtovic (Konyaspor)