Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5.
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada gelişen Başakşehir atağında Gulbrandsen'in sol çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Karius'tan oyun alanına döndü.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, Hakan Yemişken
Beşiktaş: Karius, Douglas, Gökhan Gönül, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, N'Koudou, Adem Ljajic, Burak
Yedekler: Utku, Rebocho, Erdoğan Kaya, Muhayer, Lens, Oğuzhan, Orkan, Umut Nayir, Tyler Boyd, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Medipol Başakşehir: Mert, Çaiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli
Yedekler: Volkan, Uğur Uçar, Ponck, Aziz Behich, Azubuike, Arda Turan, Elia, Gökhan İnler, Mehmet Topal, Demba Ba
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı Kartlar: Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Douglas (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir)