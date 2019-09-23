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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


22. dakikada gelişen Başakşehir atağında Gulbrandsen'in sol çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Karius'tan oyun alanına döndü.



Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, Hakan Yemişken


Beşiktaş: Karius, Douglas, Gökhan Gönül, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, N'Koudou, Adem Ljajic, Burak


Yedekler: Utku, Rebocho, Erdoğan Kaya, Muhayer, Lens, Oğuzhan, Orkan, Umut Nayir, Tyler Boyd, Güven Yalçın


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Medipol Başakşehir: Mert, Çaiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli


Yedekler: Volkan, Uğur Uçar, Ponck, Aziz Behich, Azubuike, Arda Turan, Elia, Gökhan İnler, Mehmet Topal, Demba Ba


Teknik Direktör: Okan Buruk


Sarı Kartlar: Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Douglas (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir)

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