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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Beşiktaş, Süper Lig’in 15.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


29. dakikada sol kanatta bulunan Caner'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Adem Ljajic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.


33. dakikada Adem Ljajic'in orta sahada Atiba ile verkaç yaptıktan sonra topla beraber ilerleyip ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.



Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çiçek


Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Vida, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Caner Erkin, Adem Ljajic, Burak Yılmaz


Yedekler: Utku, Erdoğan, Muhayer, Erdem, Necip, Oğuzhan, Lens, Boyd, Umut Nayir, Güven


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake (Özer Özdemir dk. 43 ?), Mina, Hadabe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Donald, Fofana, Guilherme, Jahovic,


Yedekler: Ufuk, Mustafa, Rahman Buğra, Chaaleli, Ahmet Ildız, Erkan, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Sarı kartlar: Caner (Beşiktaş), Donald, Chebake (Yeni Malatyaspor)

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