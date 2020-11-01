Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Larin'in sol çaprazdan yaptığı vuruş kalenin hemen yanından auta çıktı.
24. dakikada Dorukhan'ın sağ kanatta rakibini geçerek içeriye yaptığı ortada Aboubakar'ın vuruşunu savunma araya girerek kornere gönderdi.
25. dakikada Nsakala'nın ceza alanı dışından yaptığı orta savunmaya da çarparak Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci Abdulsamed iki hamlede kontrol etti.
29. dakikada Aboubakar'ın verdiği pasta ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ghezzal'ın yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Roiser, Welinton Souza, Domagoj Vida, Fabrice Nsakala, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar
Yedekler: Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Güven Yalçın, Necip Uysal, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Semih Kaya, Wallace, Karim Hafez, Youssouf Ndayishimiye, Afriyie Acquah, Benjamin Tetteh, Ahmed Ildız, Christian Cueva, Kubilay Kanatsızkuş
Yedekler: Guido Herrera, Teenage Hadebe, Erkan Kaş, Murat Akça, Fernando Zuqui, Moryke Fofana, Olcay Şahan, Umut Bulut, Jody Lukoki, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu