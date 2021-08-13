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Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş, Ç.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş, Ç.Rizespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada sağ kanatta topa buluşan Kenan Karaman, son çizgiye inmeden pasını ceza sahası içerisindeki Nkoudou'ya aktardı. Nkoudou'nun Selim Ay'dan sıyrılıp sağ çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0


24. dakikada Salih Uçan'ın rakip orta sahadan verdiği pasta sağ kanatta topla birlikte hareketlenen Rosier, ceza sahasına girmeden meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Penaltı noktası yakınlarında topu alan Atiba'nın bekletmeden pasında Ghezzal'ın sağ çaprazdan sert şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.


41. dakikada sol kanatta Sabo'nun topuk pasında meşin yuvarlakla buluşan Alper Potuk'un ceza sahasına girip son çizgiye inerek ortaya çevirdiği top kaleci Ersin'de kaldı.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken


Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Salih, Nkoudu, Kenan


Yedekler: Utku, Rıdvan, Serdar, Oğuzhan, Gökhan, Mehmet, Necip, Ljajic, Larin, Güven


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Cemali, Dokovic, Dabo, Sabo, Mendes, Alper, Remy


Yedekler: Tarık, Emir Han, Emir, Alberk, Aziz, Yasin, Mahsun Eren


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Gol: Nkoudou (dk. 9) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Sabo (Çaykur Rizespor), Welinton (Beşiktaş)

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