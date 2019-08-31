Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
53. dakikada Caner'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
55. dakikada sol kanatta topu alan N'Koudou'nun yerden direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
73. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ortasında arka direkte bulunan N'Koudou'nun kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
76. dakikada Adem Ljajic'in ceza sahası içine rakiplerini geçerek girip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
90+7. dakikada sağ taraftan Samudio'nun içeri çevirdiği topa arka direkte Vetrih'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Hanoğlu
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup (Douglas dk. 46), Lens (Rebocho dk. 86 ?), Tyler Boyd (N'Koudou dk. 46), Güven Yalçın
Yedekler: Utku, Roco, Orkan, Kartal, Muhayer, Necip, Umut Nayir
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozyuk (Orhan dk. 67), Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih Pauw (Diomande dk. 80 ?), Boldrin, Samudio, Oğulcan Çağlayan (Scepovic dk. 61)
Yedekler: Tarık, Burak, Barış Alıcı, Abdullah, Sasse, Atakan, Oğuz Kaan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Vida (dk. 53) (Beşiktaş), Oğulcan Çağlayan (dk. 37) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Lens, Dorukhan, Adem Ljajic, Rebecho, Nkoudou (Beşiktaş), Morozyuk (Çaykur Rizespor)